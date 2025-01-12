В шести районах Крыма обнаружены новые выбросы мазута

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Мониторинг ведется на побережье 225 мониторинговыми группами, на акватории 22 морскими судами, авиамониторинг проводится двумя бортами Ми-8. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 км.



Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района. К местам обнаружения нефтепродуктов оперативно направлены силы и средства необходимые для полной очистки загрязненных участков.

Всего на месте привлечена группировка общей численностью 960 человек и 214 единиц техники. 9 января президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно". Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.