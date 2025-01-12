В Тюмени рухнула горка с находившимися на ней людьми

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения горки в Тюмени во время которого пострадал ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел 11 января на площади 400-летия Тюмени. На месте происшествия работали две бригады медиков. Одному пациенту помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, другой после осмотра и оказания помощи доставлен в ОКБ № 2.

Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.