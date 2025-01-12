МЧС России сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

По поручению президента России Владимира Путина для ликвидаций последствий разлива мазута в связи с крушением танкеров "Волганефть" сформирован федеральный оперативный штаб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу. Штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута.

Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье. Также проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.

9 января президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно". Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.