На Западе сочли, что Гренландия нужна Трампу ради ракет

Названа возможная причина повышенного интереса нового президента США Дональда Трампа к Гренландии. По теме высказался в X бывший американский морпех Брайан Берлетик.

По его мнению, Трампу интересно добавить дополнительные средства для потенциального вмешательства в арктические морские пути России — подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке, пишет РИА Новости.

Напомним, Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Как считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал политик.