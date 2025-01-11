Району Крыма грозит ЧС из-за мазута в Чёрном море

Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов сообщил о введении в муниципалитете режима угрозы ЧС. Причина – оказавшийся в Чёрном море мазут.

"Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий", - написал политик в своём telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно". Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.