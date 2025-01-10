США увеличили вознаграждение за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы

США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщают РИА Новости со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.

"Мы увеличиваем размер вознаграждения до 25 миллионов за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел... Кроме того, мы добавляем новое вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино", - говорится в сообщении.

Увеличение вознаграждения вводится на фоне инаугурации Мадуро. Он был переизбран, победив на выборах в июле минувшего года. Как отметили представители уходящей администрации США, результаты этих выборов Соединенные Штаты не признают,