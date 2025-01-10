Комитет Госдумы одобрил введение периода охлаждения для кредитования

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, согласно которому, вводится обязательный период охлаждения по потребительским кредитам. Вскоре его может принять нижняя палата парламента России.

Читайте также: ЦБ РФ отменит лимит полной стоимости потребительского кредита

Речь идёт о появлении периода охлаждения по потребительскому кредитованию. Кредитор сможет передать заемщику деньги минимум через четыре часа, если разговор идёт о суммах в 50-200 тыс. руб. и минимум через 48 часов, если кто-то хочет получить более 200 тыс. руб., пишет ТАСС.

Отметим, такой период помог бы потенциальным жертвам мошенников не переводить им деньги, а остыть от эмоционального накала и понять, что им звонили не настоящие родственники. На это обращал внимание даже президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией.