10 Января 2025
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Фото: скриншот с видео Telegram-канала Mash / t.me/mash

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", сообщает оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что часть судна выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.

"В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить", - сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Минтранс РФ сообщает, что сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239" специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м. Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений, затем уберут с морской поверхности биосорбентом, заявили в ведомстве. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно". Российский лидер призвал сделать все для решения вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также разработать планы их подъема. Путин также поблагодарил волонтеров, работающих над ликвидацией последствий разлива мазута.

Теги: танкер, нефтепродукты, керченский пролив


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