10 Января 2025
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Общество Курская область
Фото: Накануне.RU

Обследование пострадавших от атак ВСУ домов начинается в Курской области

Первый список из 158 населенных пунктов Курской области, куда отправятся комиссии для обследования разрушенных домов, предоставило Министерство обороны России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
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Ранее работа комиссий не могла начаться из-за постоянных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Речь идет о тех населённых пунктах, которые не попали в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям.

По словам Хинштейна, уже утвержден порядок формирования таких комиссий и алгоритм их действий. В их состав войдут сотрудники районных администраций и сельских советов. Они будут работать в сопровождении полицейских и минеров-взрывотехников.

"Прежде, чем зайти в жилище, его проверят на наличие взрывных устройств или не разорвавшихся боеприпасов", - написал и.о. главы Курской области.

Хинтшейн попросил не волноваться жителей тех населенных пунктов, которые не попали в список: их дома проверят в любом случае, и никто не останется без помощи.

"Каждый, чье жилище пострадало от нацистов, обязательно получит поддержку и помощь", - написал он.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала новое наступление украинских войск в Курской области абсурдным и ошибочным решением Киева. Она и ранее неоднократно критиковала украинское военное командование и политическое руководство.

5 января часть российских военных корреспондентов заявила о начале нового наступления ВСУ в Курской области.

"ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька", — сообщает telegram-канал "Военный осведомитель".

О наступлении ВСУ в сторону села Большое Солдатское сообщили и военные аналитики Юрий Подоляка, Роман Алехин и Telegram-канал "Архангел спецназа Z". Также о попытках прорыва к этому населенному пункту написал первый замминистра информации аннексированной ДНР Даниил Безсонов.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем telegram-канале подтвердил, что украинская армия действительно предпринимает активные действия в направлении села Большое Солдатское и в Суджанском районе.

Теги: курск, дом, обследование, хинштейн


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