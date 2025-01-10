В Екатеринбурге открылась автозаправка Oillab by RCC для машин и электрокаров

В Екатеринбурге открылась новая стильная и современная автозаправка Oillab by RCC. Она расположена в строящемся спортивном квартале "Архангел Михаил", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании.

Кроме машин здесь могут также заряжаться электрокары, а у автомобилистов есть возможность вкусно перекусить. От других АЗС заправку отличает стильный дизайн, уютное кафе внутри с трансляцией спортивных мероприятий и две зарядные станции, каждая для двух электрокаров.

На АЗС представлены газпромовские АИ-92, 95, 98, 100, ДТ. Автомобилисты уже отметили рыночный (и даже чуть ниже) уровень цен на топливо и высокое качество обслуживания. Одними из первых клиентов и участниками беспроигрышного розыгрыша призов в честь открытия стали капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков и боец клуба Петр Ян. А символическую ленточку в честь открытия разорвали капотом "Гелендвагена".

"На нашей АЗС предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров. Они обеспечивают быструю зарядку. Зарядка машины, в зависимости от ее характеристик, занимает от 20 минут до часа. Обслуживание проводится круглосуточно", - рассказал управляющий АЗС Oillab by RCC Александр Горев.

Архитектурная концепция автозаправки вдохновлена идеями минимализма и брутализма. Стилистика и композиционные решения основаны на контрасте с окружающей средой: лаконичность форм, минимализм архитектурных деталей. В дальнейших планах – развитие сети АЗС OilLab на территории Свердловской и Челябинской областей.

Современный спортивный квартал "Архангел Михаил", который строит Русская медная компания, станет уникальным местом для спорта, отдыха и досуга всей семьи. Один из ключевых объектов квартала – современный многофункциональный спортивный комплекс. Здесь будет располагаться зал для единоборств, зал для кроссфита, фитнес-клуб на 450 посетителей и крупнейший в России подземный тир.

Вдоль улицы Архангела Михаила расположится и первый на Урале крытый экстрим-парк. Он будет включать в себя такие зоны и направления, как скалодром, ниндзя-парк, батутная зона, стрит-зона, скейт-зона, стрит памп-трек, детский памп-трек, паркур-зона, экстрим-зона и амфитеатр.