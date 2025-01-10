Завершены работы по первичной очистке Центрального пляжа Анапы от мазута

Спасатели и волонтеры завершили работы по первичной очистке Центрального пляжа Анапы от мазута, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Уточняется, что в уборке принимают участие сотрудники санатория "ДиЛуч". "Сегодня работники предприятия перешли к просеиванию песка. «Этот способ позволяет не только избавиться от микрочастиц мазута, но и сохранить главное богатство курорта", - говорится в сообщении мэрии.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Он указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.