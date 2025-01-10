Прокуратура направила в суд дело о нападении екатеринбуржца на сотрудника ГИБДД в одном из местных ресторанов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, напавшего на сотрудника ГИБДД в лобби бара-ресторана в бизнес-центре. Его разыскивали несколько месяцев и наконец задержали, а дело передали в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел 7 мая прошлого года около 00.35, когда обвиняемый находился в лобби у входа в бар-ресторан на 37 этаже бизнес-центра на ул. Малышева. В этот момент он увидел, что у его знакомого с неизвестным возник конфликт. Тогда обвиняемый решил напасть на неизвестного, подкрался со спины и с силой ударил левым кулаком в область лица. Тот от удара упал и ударился правой теменно-височной областью головы об пол.

Позднее выяснилось, что пострадавший является сотрудником ГИБДД, который в тот момент находился не при исполнении. По словам медиков, ему причинили черепно-мозговую травму головы, что расценивается как повлекшая тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый разыскивался несколько месяцев, но все же был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке подразделения Росгвардии. Им оказался 34-летний уроженец страны ближнего зарубежья. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Свою вину он признал частично, заявив, что не виновен в тяжких повреждений в результате удара на пол.

Уголовное дело уже направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

