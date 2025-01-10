256 плиток знаменитого дубайского шоколада хотели нелегально провезти в Россию

Более 56 кг дубайского шоколада пытались нелегально провезти в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов двое мужчин. Их попытку пресекли сотрудники Тюменской таможни, сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

У них нашли 256 плиток лакомства стоимостью 940 тысяч рублей, которые планировали перепродать в России.

"Мужчины признали, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, и подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали", - сообщает ФТС.

Уже возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

По одному делу уже конфисковали 72 плитки шоколада. В отношении второй партии решение еще не принято.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона не злоупотреблять дубайским шоколадом. Пост с предупреждением ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. В нем говорится, что дубайский шоколад – это раскрученная в соцсетях плитка с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи.

В ноябре россиян призывали не брать у незнакомцев посылки с дубайским шоколадом в ОАЭ при полете в Россию. Об опасности таких предметов предупредили в Telegram-канале Генконсульства России в Дубае.

"Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни", — сказали в дипведомстве.

Ранее стало известно, что дубайский шоколад, который стал популярен в социальных сетях, опасен для здоровья. Выяснилось, что в одной плитке десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.