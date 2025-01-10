Запрет на использование планшетов за рулем не вступит в силу с марта

Изменения в ПДД, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта, заявили в Минтрансе.

Ранее министерство предлагало запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие водителя, пишет ТАСС. Речь идет о планшетах, смартфонах и мультимедийных устройствах автомобиля, которые используются для просмотра видео во время движения.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил дорожного движения. Их начали применять с 1 января 2025 года. Кроме того, поправки изменили правила уплаты штрафов "со скидкой". Раньше за нарушение большинства правил автовладелец в течение 20 дней мог заплатить 50% штрафа. Теперь нужно будет платить 75% штрафа, при этом срок льготной оплаты вырос до 30 дней.