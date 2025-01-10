Задержанному за взятки главе Артемовского сократили срок ареста

Свердловский областной суд оставил под стражей главу Артемовского городского округа Константина Трофимова. Однако срок ареста чиновника сократили.

Напомним, задержали Трофимова в сентябре прошлого года. В дальнейшем главе предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ – "Получение взятки". По версии следствия, в 2022 году Константин Трофимов получил взятки от руководителей двух МУП.

После задержания чиновник был заключен под стражу. 16 декабря Артемовский городской суд продлил срок ареста Трофимова еще на два месяца – до 18 февраля 2025 года включительно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Трофимова обжаловали это постановление. Они просили для своего подзащитного более легкой меры пресечения, не связанной с изоляцией.

В итоге облсуд, изучив материалы дела и доводы сторон, внес изменение в постановление горсуда, уточнив дату содержания мэра под стражей. Константину Трофимову сократили арест ровно на один день – до 17 февраля 2025 года.

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