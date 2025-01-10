В Тюмени возбудили уголовное дело на управляющую компанию, присвоившую 23 миллиона рублей

В Тюмени возбуждены уголовные дела по факту причинения управляющей компанией ущерба на сумму около 23 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что ресурсоснабжающие организации в связи с поставкой некачественного коммунального ресурса, вернули в управляющую компанию Тюмени 23 млн руб., оплаченных за горячую воду и центральное отопление. Однако управляющая компания меры по перерасчету и возврату денег жильцам не приняла.

Прокуратура округа внесла директору управляющей организации представление об устранении нарушений закона. Однако даже это не побудило УК вернуть деньги. Прокуратура направила материалы проверки в полицию.

По результатам их изучения возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).



Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры округа.