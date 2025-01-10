Захарова назвала президента Литвы "картонной дурилкой" за слова о Калининграде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Литвы Гитанаса Науседу "картонной дурилкой" после его высказывания о Калининграде.

"И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями", - написала дипломат в Telegram-канале.

Она призвала литовских политиков учить историю и напомнила, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. "Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», - говорится в ее заявлении.

Ранее Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы". "Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", - заявил он, комментируя решение переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области.

В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозе посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининграда в случае конфликта России и НАТО. "Калининград – российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", - подчеркнул Песков.