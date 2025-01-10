Свердловчане срубили около 14 тысяч елей и сосен к Новому году

Почти 14 тысяч живых елей и сосен заготовили жители Свердловской области, чтобы украсить дома к Новому году. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

При этом уральцы ответственно подошли к делу и покупку всех новогодних деревьев оформили в территориальных лесничествах. Места, где именно можно срубить символ Нового года, показывали сотрудники лесничеств. Это деревья, растущие на участках, подлежащих расчистке – вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы и противопожарные разрывы.

"Мы отмечаем, что люди стали ответственно относиться к заготовке елей и сосен. Покупатели хвойных красавиц приезжают к нам даже из отдаленных деревень, чтобы оформить документы на рубку", - отметил директор Режевского лесничества Александр Кирюхин.

Напомним, также в Екатеринбурге продолжают работать новогодние ярмарки. Ранее в мэрии города назвали их адреса.