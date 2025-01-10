Военный план на 2025 год анонсировал министр обороны Украины

О военном плане Украины на 2025 год рассказал министр обороны этой страны Рустем Умеров. Как пишут "Известия" со ссылкой на Telegram-канал минобороны Украины, это произошло на встрече контактной группы по поддержке Киева на военной базе "Рамштайн" в Германии.

Главных приоритетов четыре, среди них — стабилизация фронта и укрепление обороноспособности. Также в план входит усиление защиты неба и морских путей и "асимметричные ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. По его словам, Пентагон постарается доставить оружие на Украину до конца января.

9 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал новый пакет помощи для Украины. Его продвигали главы МИДа и минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус.

Они предлагали предоставить новую помощь Киеву в размере 3 млрд евро до выборов в бундестаг, которые должны пройти 23 февраля.

В канцелярии Шольца ответили, что бюджет 2025 года уже предусматривает достаточные средства для помощи Киеву. Кроме того, они не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом.

Как накануне сказал Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью агентству Блумберг, у вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.

"У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин.

Генштаб вооруженных сил Украины в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.