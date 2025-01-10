10 Января 2025
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Туризм Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: В 2024 году Сургутский район посетили более 215 тысяч туристов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в ушедшем году муниципалитет посетили более 215 тысяч туристов. Гости приезжали со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя, самой Югры.

"Путешественников традиционно привлекали национальный колорит, северная природа, катание на собачьих упряжках. Поэтому на первом месте по популярности у туристов в Сургутском районе – этнотуризм. Так, в рамках "ЧУМового тура" гости побывали на стойбищах Сопочиных, Кантеровых, Русскиных", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

На втором месте по популярности экологический туризм. Новой точкой притяжения в 2024 г. стала обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору – 22 информационных аншлага рассказывают об истории сельского поселения, местной флоре и фауне.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

На третьем месте – культурно-познавательный туризм. Растет популярность тропы "ЧелоВечность" на Барсовой горе, где в конце года открыли три интерактивных павильона: экспозиционно-выставочный, палеонтологический с копией скелета мамонтенка и модель жилища древнего человека. Появились новые локации и на базах отдыха "Ляминские берега" и "Кедровое". Количество ночевок в районе за год выросло с 19,4 до 22,3 тыс.

"Турмаршруты и объекты Сургутского района были представлены на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства "MITT – 2024" в Москве. По итогам 2024 года муниципалитет стал победителем окружного конкурса "Лидеры туриндустрии Югры" в номинации "Лучшая публикация/видеоматериал о путешествиях по Югре" за видеоролик о национальной деревне Русскинской", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Церковь в Сургутском районе(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Прогулка на снегоходе в Сургутском районе(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, этнотуризм


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