Движение на трассе "Пермь – Екатеринбург" полностью открыто после ДТП с опорой

На Среднем Урале устранили последствия серьезного ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург". Сейчас движение полностью открыто.

Напомним, инцидент с большегрузом произошел сегодня утром в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. По предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение транспорта несколько часов было перекрыто в обоих направлениях.

Сообщалось, что рухнувшая опора находится под напряжением. Какое-то время ушло на то, чтобы обесточить конструкцию. На месте работали экстренные службы.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на данный момент движение в обе стороны запущено. Пока оно будет проходить в реверсивном режиме.

Ранее стало известно, что устроившему ДТП водителю грузовика грозит крупный штраф.