10 Января 2025
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Движение на трассе "Пермь – Екатеринбург" полностью открыто после ДТП с опорой

На Среднем Урале устранили последствия серьезного ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург". Сейчас движение полностью открыто.

Напомним, инцидент с большегрузом произошел сегодня утром в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. По предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение транспорта несколько часов было перекрыто в обоих направлениях.

ДТП на 231 км трассы Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Сообщалось, что рухнувшая опора находится под напряжением. Какое-то время ушло на то, чтобы обесточить конструкцию. На месте работали экстренные службы.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на данный момент движение в обе стороны запущено. Пока оно будет проходить в реверсивном режиме.

Ранее стало известно, что устроившему ДТП водителю грузовика грозит крупный штраф.

ДТП на 231 км трассы Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Теги: трасса, опора, ДТП, движение, открытие


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Ранее 10.01.2025 10:55 Мск Виновнику ДТП с упавшей опорой на трассе "Пермь – Екатеринбург" грозит крупный штраф
Ранее 10.01.2025 08:42 Мск Трасса "Пермь – Екатеринбург" частично перекрыта из-за упавшей опоры под напряжением

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