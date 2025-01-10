В Москве собрались примирять собравшихся разводиться

В расположенных в Москве многофункциональных центрах (МФЦ) начали предлагать тем, кто пришёл разводиться, сохранить семью.

Супруги имеют право получить консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Во время семейной медиации нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти "взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации", пишут "Ведомости".

Это случилось на фоне того, что 2024-ый, объявленный годом семьи, побил рекорд по разводам. Статистика показала, что еще за первое полугодие на 360 тыс. свадеб пришлось 318 тыс. разводов, то есть распадаются 7 из 10 браков, и тенденция сохраняется. Россия вошла в тройку стран-лидеров по частоте разводов. Власти озаботились проблемой, но, как всегда, с выгодой для бюджета — принимается решение повысить пошлину за бракоразводный процесс. Также пытаются спасти семьи введением трехмесячного ожидания для супругов, желающих расстаться официально, пока, правда, для тех, у которых есть дети.