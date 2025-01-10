10 Января 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Свердловчане - абоненты «Ростелекома» поздравили друг друга с Новым годом почти 1 миллион раз

«Ростелеком» подвел итоги работы в новогодние праздники. В период с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 жители Екатеринбурга и Свердловской области совершили 996 тысяч телефонных звонков и проговорили более 969 тысяч минут, сообщает пресс-служба компании. Чаще всего уральцы звонили в Челябинскую область. Самый продолжительный разговор зафиксирован 1 января в 21:14. Он длился 2 часа 53 минуты.

Во время зимних каникул жители Урала также активно пользовались интернетом. Трафик вырос на 20 %. Средняя пиковая скорость составила 860 Гбит/с.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» подчеркивает: «Благодаря инновационным технологиям “Ростелекома” наши абоненты оставались онлайн все каникулы. Система удаленного мониторинга позволяет обеспечивать быстрое, надежное и непрерывное подключение клиентов к Сети. Пользователи “Ростелекома” могут легко и без каких-либо ограничений просматривать видео в высоком качестве, играть онлайн, а также обмениваться большими файлами с помощью облачных сервисов. Стабильную и высокую скорость передачи данных гарантирует качественная телеком-инфраструктура, построенная в регионе».

(2022)|Фото: Ростелеком

Добавим, что в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на сетях «Ростелекома» действовал особый режим работы: специалисты техподдержки – 45 аварийно-восстановительных бригад – дежурили круглосуточно, обеспечивая бесперебойную работу сети. Нештатных ситуаций зафиксировано не было.

Теги: ростелеком, абоненты, трафик, интернет, звонки


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