Роспотребнадзор не нашел ботулотоксина в шпротах "За Родину", которыми отравились екатеринбурженки

Роспотребнадзор проверил шпроты завода "За Родину", произведенные в сентябре 2024 года, и не нашел в них бактерии Clostridium botulinum. Об этом рассказал председатель совета директоров ГК Сергей Лютаревич.

Напомним, что скандально-известными шпроты стали после инцидента в Екатеринбурге, где мать и дочь после употребления консервы отравились. В банке с этикеткой "За Родину" был выявлен ботулотоксин, как и в крови пострадавших. При этом стоит отметить, что женщины приобрели консерву (продукция от 13 сентября 2024 года) на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины. Ранее мы подробнее писали о том, чем обернулся ужин екатеринбурженок.

"Микробиологические исследования консервов "Шпроты в масле" в стеклянной банке проводили специализированные лаборатории Роспотребнадзора в Подмосковье и Калининградской области. По их итогам мы получили официальные протоколы. В них говорится, что специалисты не выявили в шпротах, что были произведены в сентябре 2024 года, бактерии Clostridium botulinum. Консервы безопасны полностью, отвечают всем стандартам качества и техническим регламентам, а в нашем случае - госту 280-2021", - рассказал Лютаревич Интерфаксу.

Он также добавил, что на предприятии изначально не сомневались в своей невиновности, так как в шпротах в растительном масле ботулотоксина быть в принципе не может, ведь токсин погибает при температуре в 120 градусов Цельсия и стерилизации в 30 минут. При этом на заводе данную продукцию обрабатывают именно при такой температуре на протяжении целого часа. Осечек также не могло произойти, так как вся информация об обработке синхронизируется на компьютерах.

"За все годы, что действует рыбоконсервное производство компании "За Родину", серьезных претензий к качеству продукции не было. Только в течение 2024 года было проведено 150 лабораторных исследований нашей продукции, которые не выявили каких-либо отклонений и тем более присутствия ботулотоксина. Сейчас наша главная задача - совместно с надзорными и правоохранительными органами выяснить все обстоятельства происшествия и обеспечить максимальную защиту наших потребителей от недобросовестных продавцов и, возможно, фальсификата", - отметил Лютаревич.

Напомним, что за продукцию "За Родину" ранее вступился бывший полпред УрФО и уроженец Калининградской области Николай Цуканов. Под конец декабря он прямо на камеру съел шпроты, произведенные в сентябре 2024 года, отметив, что предприятие за долгие годы демонстрировало качество, в котором не стоит сомневаться.