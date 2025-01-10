В Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу

Подросток с молотком ворвался в школу №54 в Курске, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Пострадавших нет.

"Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить и нажал тревожную кнопку.

Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери, рассказал Хинштейн. Убегая, подросток бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Подростка задержали. Выяснилось, что раньше он учился в этой же школе, но сейчас ходит в другую - №40.

"По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54 ", - сообщил Хинштейн. В поле зрения психологов и полиции юноша ранее не попадал.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о противодействии так называемому скулшутингу - вооруженным нападениям на учебные заведения. Документ предусматривает в том числе ограничения на распространение информации о способах и мотивах совершения преступлений, а также деталей биографий преступников.