10 Января 2025
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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Подростка задержали на месте теракта в Ленинградской области

15-летнего школьника задержали на месте теракта в городе Выборг Ленинградской области. По данным SHOT, он снимал на видео пожар на складе с гуманитарной помощью для российских бойцов специальной военной операции (СВО), которую собирали волонтеры.
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По данным издания, ЧП произошло в ночь на четверг. Во время пожара там задержали местного восьмиклассника. Подросток сразу рассказал, для кого делает кадры: "заказчиком" оказался 48-летний житель Выборга.

С подростком и мужчиной сейчас работают полицейские и следователи. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В декабре Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО 14-летнего подростка, который вместе с приятелем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в конце ноября восьмиклассник предложил своему другу семикласснику поджечь релейный шкаф. Задание мальчику дал неизвестный в мессенджере. Семиклассник согласился помочь. Школьники купили "Уайт спирит", взяли железный лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе г. Тюмени. По пути к месту мальчики увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали.

По решению суда подросток будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года.

Теги: подросток, выборг, теракт


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