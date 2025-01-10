10 Января 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Детей, на которых с ножом напала мать, отправили вертолетом из Красноуральска в Екатеринбург

Семи и девятилетних брата с сестрой, которых с ножевыми госпитализировали в больницу Красноуральска после нападения матери, отправили вертолетом в Екатеринбург.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, дети по-прежнему находятся в состоянии средней тяжести. Сегодня ночью их прооперировали и уже отправили в екатеринбургскую ДГКБ №9

Напомним, по данным СКР и ГУ МВД, 40-летняя жительница Красноуральска сегодня напала с ножом на своих двух детей, порезав им руки, после чего ушла из жизни. Окровавленных детей увидели соседи - мальчик успел добежать до соседнего дома, а его старшая сестра потеряла сознание еще в подъезде.

Сообщается, что женщина самостоятельно растила детей. Ее бывший супруг в начале 2024 года отправился из колонии на СВО в рядах штурмового отряда "Шторм V". После этого, по информации ГУФССП по Свердловской области, ежемесячно в пользу детей с него взыскивалось 70% дохода.

Ранее в СКР сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело - ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних).

Теги: Красноуральск, Екатеринбург, вертолет, дети, мать, нападение, нож


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Ранее 10.01.2025 08:58 Мск В Красноуральске мать напала с ножом на своих детей

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