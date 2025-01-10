10 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Ноябрьске транспортные полицейские задержали жителя Уфы, объявленного в федеральный розыск

В Ноябрьске транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Уфы, объявленного в федеральный розыск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной полиции.

В декабре прошлого года сотрудникам линейного отдела стало известно, что башкортостанец может воспользоваться железнодорожным транспортом. 31 декабря полицейские задержали его в поезде Новый Уренгой - Уфа, во время стоянки состава на станции Ноябрьск и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

Оперативники установили, что в 2023 году в ОМВД России по Бахчисарайскому району в отношении башкортостанца за умышленное причинение вреда здоровью было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Изначально в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина неоднократно не явился на заседания в Бахчисарайский районный суд Республики Крым, в связи с чем меру пресечения заменили на заключение под стражу сроком на два месяца и объявили башкортостанца в федеральный розыск.

Со слов мужчины, в Крыму он отдыхал, а на заседания суда приходить не захотел.

Стоит отметить, что задержанного в 2015 году уже привлекали к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ. Сотрудники Ноябрьского ЛОП поместили задержанного в изолятор временного содержания ОМВД России по городу Ноябрьску и уведомили инициатора розыска.

В настоящее время башкортостанца передали сотрудникам ОМВД России по Бахчисарайскому району.

Теги: федеральный розыск, Крым, полицейские, задержание, уголовное дело


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