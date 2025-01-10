Виновнику ДТП с упавшей опорой на трассе "Пермь – Екатеринбург" грозит крупный штраф

На Среднем Урале продолжают устранять последствия серьезного ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург". Виновнику случившегося грозит крупный штраф.

Напомним, инцидент с большегрузом произошел сегодня в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. По предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть.

Сейчас движение транспорта перекрыто в обоих направлениях. Сообщалось, что рухнувшая опора находится под напряжением.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в отношении водителя грузовика составляется административный материал по статье 12.33 КоАП РФ – за повреждение дорожного сооружения, создавшее помехи в движении. Как пояснили в ведомстве, за это мужчине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на данный момент упавшая конструкция обесточена. На месте работают экстренные службы.