СМИ: В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

Один человек задержан полицией округа Лос-Анджелес по подозрению в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет". Об этом сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

Задержать подозреваемого помогли местные жители. Ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Лос-Анджелесе продолжают бушевать лесные пожары. На данным момент известно о десяти погибших. К утру 10 января площадь пожара составила более 10 тысяч гектаров. Власти призвали более 180 тысяч человек эвакуироваться из зоны поражения.

Общий экономический ущерб от пожаров может составить до 150 млрд долларов, что делает эти пожары одними из самых дорогостоящих в истории США, пишет The Washington Post.