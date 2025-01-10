10 Января 2025
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

Свердловский лыжник взял серебро на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх

Свердловский спортсмен Платон Исламшин стал серебряным призером в лыжной гонке на 15 км в IV Российско-Китайских молодежных зимних играх. В первый же день соревнований Исламшин показал себя, уступив лидеру гонки — костромичу Андрею Сахарову всего 38,9 секунды, но обогнав россиянина Арсения Поздеева.

Серебряный призер в гонке на 15 км в IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр Платон Исламшин(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

"Платон — уникальный спортсмен, он стремительно движется к высоким достижениям. Он из спортивной семьи, любовь к спорту унаследовал от своего деда Геннадия Вепрева, заслуженного тренера России по биатлону. Геннадий Семенович воспитал множество спортсменов — членов сборных команд страны. Именно он был первым тренером Платона, привил ему страсть к этому виду спорта", — поделилась тренер-преподаватель отделения биатлона спортивной школы Полевского Лариса Плотникова.

Платон Исламшин является воспитанником полевской спортивной школы, входит в состав сборной региона по лыжным гонкам и на протяжении двух лет является лидером юниорской сборной России. Кроме него Свердловску область на молодежных зимних играх представят еще четыре спортсмена. Анна Овчинникова и Виктория Чумбаева выступят шорт-треке, Игнатий Мухин продемонстрирует прыжки на лыжах с трамплина, а за золото лыжного двоеборья сразится Лев Костянец.

Напомним, что IV Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут в Южно-Сахалинске с 10 по 13 января. На соревнованиях среди 200 спортсменов разыграют 42 комплекта наград в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

Теги: IV Российско-Китайские молодежные зимние игры, спортсмен, призер


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