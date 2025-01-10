10 Января 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" подвел итоги 2024 года и рассказал о планах на 2025-й

Компания "Атомстройкомплекс" ввела более 280 тысяч квадратных метров недвижимости в 2024 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Две школы, поликлинику, фитнес-центр, а также два десятка жилых домов в разных районах города построил в прошлом году один из старейших уральских девелоперов. Общий объем ввода превысил 280 тыс. кв. м, из них почти 70 тыс. кв. м – это объекты социального назначения. Помимо реализации собственных коммерческих проектов, компания работает по государственным контрактам в качестве подрядчика, а также реализует проекты в рамках государственно-частного партнерства.

ЖК Discovery Residence в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В 2025 году застройщик продолжит возведение школ и физкультурно-спортивных комплексов в городах Свердловской области, выполнение строительных работ на кампусе УрФУ, расселение ветхих и аварийных домов и комплексное развитие городской среды. Реализуя стратегию развития собственных производственных мощностей, в 2025 году "Атомстройкомплекс" откроет новый завод по производству газозолоблоков в Сысертском городском округе, а также новую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче.

линия по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Всего в структуре холдинга 12 собственных заводов, выпускающих востребованные строительные материалы – они применяются при строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры. В заводских цехах девелопер производит самые сложные конструктивные элементы зданий – лестничные марши, лифтовые шахты, цокольные панели, а также сваривает арматурные каркасы. Применение заводских технологий позволяет повышать производительность труда на стройплощадках и контролировать себестоимость.

"Данные аспекты в совокупности с высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий реализации объектов, а также значительной обеспеченностью собственными материалами обуславливают очень сильный бизнес-профиль компании. Сильный бренд и высокие потребительские характеристики объектов, вводимых в эксплуатацию, поддерживают способность компании выполнять устанавливаемые ей планы продаж", - так оценивают позицию "Атома" эксперты рейтингового агентства "АКРА".

В конце 2024 года они подтвердили кредитный рейтинг девелопера на высоком уровне "А-", прогноз "Стабильный". Это означает, что компания демонстрирует высокую устойчивость к изменениям, которые происходят в отрасли и экономике в целом.

"Атомстройкомплекс" также удостоен федеральной общественной награды – золотого знака "Надежный застройщик-2024", который присуждается девелоперам за соблюдение законных прав и интересов дольщиков.

Теги: Атомстройкомплекс, застройщик, планы, итоги


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