Планы Трампа на Гренландию сочли "плохой сделкой"

В Politico проанализировали планы нового хозяина Овального кабинета Дональда Трампа присоединить к США Гренландию. Там сочли, что это будет "плохая сделка".

По данным издания, "захват Гренландии – путем приобретения или силовым методом – на самом деле не улучшит перспективы Вашингтона", поскольку страна уже достигла поставленных там целей, пишет ТАСС.

Напомним, Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Как считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал политик.