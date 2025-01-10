Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries

Суд установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук – 1% доли и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Бакальчук требовал признать незаконной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), так как они, по его мнению, направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку.

Ранее арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова.

Напомним, основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс". По ее мнению, "действия Бакальчука" вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд рублей. Она полагает, что объединение с Russ было верным решением.

Активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября. Позже пара развелась, Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).