10 Января 2025
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Происшествия Ленинградская область
Фото: vk.com / Александр Сафаров

Цистерны с ацетоном успели отогнать от пожара в Ленинградской области

Цистерны с ацетоном успели отогнать от пожара в Гатчине Ленинградской области, сообщает SHOT. Канал публикует видео с территории завода, где продолжается тушение огня.
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По информации издания, угрозы новых взрывов на полыхающем заводе ацетона нет.

Также сообщается, что пожарные смогли защитить от огня спецстоянку ГИБДД, которая находится рядом с горящим заводом. Отмечается, что она расположена менее, чем в 50 метрах от предприятия.

Площадь пожара достигла уже почти 2000 квадратных метров. С огнём борются 50 спасателей и 12 единиц техники. К месту выехал пожарный поезд.

О пострадавших и причинах пожара не сообщалось.

Мощный пожар сегодня произошёл на улице Индустриальная. Местные жители якобы услышали глухие взрывы около 6.00.

Администрация Ленинградской области сообщает, что горят два кирпичных здания на территории завода по производству ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

Теги: ацентон, цистерна, гатчина, пожар


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