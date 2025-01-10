10 Января 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Волшебная фабрика желаний - 153 тысяч звонков на горячую линию Деда Мороза поступило от юных свердловчан

Цифровые помощники Деда Мороза, как сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком", в 2024 году обработали свыше 153 тысяч звонков на горячую линию от детей и взрослых, что на 18 тысяч больше, чем в новогодний период прошлого года. Федеральный проект третий год подряд реализует «Ростелеком Контакт-центр» при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Количество обращений на федеральный бесплатный номер ежегодно увеличивается, что свидетельствует о растущей популярности сервиса. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (8 242), Тюменской области (5 999), Екатеринбурга и Свердловской области (5 665), Краснодарского края (5 236), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3 971), Челябинской области (3 639), Республики Татарстан (2 732), Ростовской области (2 652), Самарской области (2 379) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2 176).

По телефону бесплатной горячей линии дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников «Ростелекома», стали пожелания «счастья маме и папе», «хороших оценок», и «чтобы все были здоровы». Помимо просьб о подарках дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши с одного года до пяти лет. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни.

«Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным», — рассказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Теги: ростелеком, дед мороз, горячая линия, смартфон, бесплатный номер


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