Мошенник с Урала, похитивший у столичной актрисы 19 миллионов, попытался оспорить приговор

Артем Ширинов, осужденный за хищение у актрисы из Москвы 19 млн рублей, попытался оспорить приговор. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, уралец входил в состав преступной группы. Злоумышленники с помощью IP-телефонии звонили россиянам и представлялись сотрудниками банков, силовых ведомств и специалистами различных учреждений. Разными способами они убеждали предоставлять им данные банковских карт, либо доступ к мобильным приложениям, к которым были привязаны банковские карты.

Подсудимый получал карты, на которые поступали похищенные у людей деньги. Затем он снимал с них наличные в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный процент, а основную сумму перечислял по реквизитам участникам преступной группы. В результате у жителя Свердловской области было похищено более 1,5 млн рублей, а у актрисы Московского театра – более 19 млн рублей.

Последнюю Ширинов вместе с сообщниками убедил взять кредит, продать автомобиль "БМВ Х1" и квартиру в Москве, а вырученные средства передать мошенникам.

Ранее суд назначил ему наказание в виде 5 в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены в полной мере гражданские иски потерпевших. Однако приговор не устроил ни Ширинова, ни защиту. Помимо этого, на судебный акт поступило апелляционное представление прокурора.

По итогам апелляционного рассмотрения приговор был оставлен без изменения по существу и вступил в законную силу.