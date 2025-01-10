В Тюмени югорчанин, вернувшийся из Египта, устроил дебош на борту самолета

В Родино задержали авиадебошира из Нефтеюганска, устроившего грубую перепалку с проводниками и пассажирами на борту самолета, прилетевшего из египетского города-курорта Шарм-эль-Шейх, сообщили Накануне.RU в транспортной полиции Урала.

Сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну требуется наряд полиции поступило 9 января. Транспортные полицейские задержали 31-летнего дебошира. Турист-дебошир оказывал полицейским сопротивление, и полицейские были вынуждены скрутить хулигана и заковать его в наручники.

Отмечается, что от нарушителя пахло алкоголем, речь была невнятная, походка - шаткая, потому его отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина пьян. На него составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ. Один из протоколов - за мелкое хулиганство был рассмотрен в Калининском районном суде города Тюмени, решением суда мужчине назначен штраф. Административный материал, составленный за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, направлен Приобское управление государственного надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО для принятия законного решения.

Стоит отметить, что житель ХМАО ранее уже имел проблемы с законом. В 2013 году мужчина осужден по статье 228 УК РФ, а через год по статье 318 УК РФ. Кроме того, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности - за мелкое хулиганство, а также за распитие спиртосодержащей продукции в общественных местах.