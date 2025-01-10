Супермаркет в Донецке атаковали РСЗО HIMARS

Супермаркет в Киевском районе Донецка подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предположительно, огонь велся с применением РСЗО HIMARS.

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Ранены два человека

"Предположительно, HIMARS по супермаркету "Молоко" в Киевском районе", - сообщили в оперативных службах.

23 декабря ВСУ предпринимали попытки атаковать Донецк с применением дальнобойных ракет. В городе работала система противовоздушной обороны. Были сбиты как минимум шесть воздушных целей, над Донецком слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, 12 пострадали. Город в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ 20 декабря. Российские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.