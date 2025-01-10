Суд рассмотрит дело тагильчанки, прикурившей от Вечного огня в День памяти и скорби

На Среднем Урале рассмотрят уголовное дело об осквернении символа воинской славы. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя жительница Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 22 июня 2024 года – в День памяти и скорби. Пьяная тагильчанка находилась возле мемориала "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий" на Площади Славы. Она взобралась ногами на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, совершая танцевальные движения под музыку.

Люди, гуляющие у мемориального комплекса, возмутились таким поведением и высказали ей свои замечания. Однако дебоширка отказалась покинуть монумент. В дальнейшем ее личность удалось установить.

Теперь женщине вменяют статью об осквернении символа воинской славы России и публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Уголовное дело тагильчанки будет рассматривать Свердловский областной суд.