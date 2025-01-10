Трасса "Пермь – Екатеринбург" частично перекрыта из-за упавшей опоры под напряжением

Сегодня, 10 января, на трассе "Пермь – Екатеринбург" частично ограничено движение из-за ДТП с фурой.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент с большегрузом произошел в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. Сейчас движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть.

"К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда. Объезд данного участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286 км через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184 км через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и проявлять повышенную осторожность на дорогах", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на место выдвигается тяжелая техника для расчистки проезжей части. Пока движение перекрыто. О его возобновлении будет сообщено дополнительно.

"Опора под напряжением, поэтому ждем специалистов по обесточиванию. Готовимся к разборке барьерного ограждения для запуска движения", - добавили в ведомстве.