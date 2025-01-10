10 Января 2025
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Трасса "Пермь – Екатеринбург" частично перекрыта из-за упавшей опоры под напряжением

Сегодня, 10 января, на трассе "Пермь – Екатеринбург" частично ограничено движение из-за ДТП с фурой.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент с большегрузом произошел в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. Сейчас движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях.

ДТП на 231 км трассы Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть.

ДТП на 231 км трассы Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

"К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда. Объезд данного участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286 км через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184 км через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и проявлять повышенную осторожность на дорогах", - отметил полковник Горелых.

Схема возможного объезда ДТП на 231 км трассы Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на место выдвигается тяжелая техника для расчистки проезжей части. Пока движение перекрыто. О его возобновлении будет сообщено дополнительно.

"Опора под напряжением, поэтому ждем специалистов по обесточиванию. Готовимся к разборке барьерного ограждения для запуска движения", - добавили в ведомстве.

Теги: грузовик, опора, трасса, перекрытие


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