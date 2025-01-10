В МЧС высказались о пожаре на заводе по производству ацетона в Гатчине

Спасатели высказались о крупном пожаре в промзоне Гатчины.

Горит двухэтажное кирпичное здание. Информации о пострадавших не поступало. Сначала сообщалось о площади в 1,6 тыс. "квадратов", позже площадь возгорания выросла до 1,9 тыс., сообщает МЧС России. Администрация Ленинградской области сообщает, что горят два кирпичных здания на территории завода по производству ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

Ранее кадры возгорания публиковал telegram-канал Shot.