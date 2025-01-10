В Азовском и Черном морях могут запретить ловить рыбу и морепродукты

Минприроды и Минсельхоз могут ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. С таким предложением выступили в Госдуме (ГД) из-за загрязнения мазутом, пишут "Известия".

Обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, несмотря на то, что моря загрязнены после аварии с танкерами и разливом нефтепродуктов, добыча продолжается.

Эта продукция может быть небезопасна для здоровья россиян. Поэтому, по словам депутата, нужно взять под контроль продажу рыбы.

"Морепродукты, рыба, моллюски способны накапливать в своих организмах токсичные вещества, что делает опасным употребление их в пищу, если воды их обитания были загрязнены", - написал в своем обращении Чернышов.

Он отметил, что особенно уязвимы двустворчатые моллюски, которые сохраняют загрязняющие элементы на протяжении всей своей жизни.

Депутат считает, что нужно дождаться получения научных заключений о безопасности продукции. Чернышов также предложил организовать информирование населения об опасности потребления продукции из зон экологических аварий.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.

По его словам, он должен возглавляться руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы, сообщает пресс-служба Кремля. Президент указал, что в настоящее время "все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно".

Уникальные песчаные дюны в Анапе серьезно пострадали после выброса нефтепродуктов из-за крушения танкеров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

Ранее выяснилось, что всю живность на дне Черного моря в районе крушения танкеров убивает мазут. Погибли миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз. Как рассказывали волонтеры, они каждый день находят крабов и рапанов в мазуте. Первых еще можно очистить, но все сложно с рапанами: раковины полностью заполнены мазутом, моллюски сразу гибнут. Со слов экспертов, посчитать погубленных мазутом невозможно, счет идет на сотни тысяч особей.