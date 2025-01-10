ЦБ РФ: уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

Безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,6%.

Об этом говорится в материалах Банка РФ. Данный показатель - наименьший среди всех федеральных округов. В среднем в стране в декабре 2024 года безработица составила 2,3%. Динамика связана с нехваткой кадров на фоне демографической ямы 90-х годов и переезд специалистов в Москву. По словам экспертов, низкая безработица заставляет компании повышать зарплаты, что в свою очередь разгоняет инфляцию, а нехватка персонала замедляет экономический рост.

Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам России. ЦБ РФ собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. Самая высокая безработица в октябре оказалась на юге — 4,5% и в Сибири — 2,9%.

При этом самый низкий показатель был в Центральной России. Немногим выше на Урале — 1,7%. На ЦФО приходится более трети всего объема вакансий в стране.

Острее всего по всей стране дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и ИТ. При этом наиболее востребованы квалифицированные рабочие, водители, машинисты, сотрудники в ритейле и курьеры, сообщают "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне.