10 Января 2025
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Фото: пресс-служба МЧС Республики Казахстан

Европейский авиарегулятор ужесточил рекомендации о полетах в РФ после катастрофы в Актау

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Европейского союза.

Это произошло после крушения лайнера Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный. На сайте EASA сказано, что нововведения также касаются авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором Евросоюза по авиабезопасности.

Рекомендуется не использовать российское воздушное пространство к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.

Рекомендация действует до 31 июля текущего года и может быть скорректирована или отменена.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Теги: авиация, Евросоюз, крушение, самолеты авиакомпании


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