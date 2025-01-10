Единый план: демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

В России демография, запрос на социальную справедливость, экологические и экономические вопросы указаны в числе вызовов, с которыми стране предстоит столкнуться в период до 2036 года.

Об этом следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который ранее утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Из документа следует, что "в силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться". Отмечается, что необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни.

При этом стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми; возрастет спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру, инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов.

Что касается здравоохранения, то будет необходимо обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами, наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом, говорится в плане.

"Экологические вызовы, как в глобальном масштабе, так и в национальном, включая потребность в эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не только собственно в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах", - говорится в документе.

В экономической сфере ключевыми остаются внешние вызовы. На фоне сохранения геополитической напряженности в мире замедляются темпы роста мировой экономики. "Для России основной канал воздействия – это возможное сокращение спроса на энергоносители и другие товары российского экспорта в мире в целом и в основных странах-потребителях", - говорится в едином плане.

Так, каждая волна усиления санкций, давления на внешнеэкономических партнеров России требует новой перестройки платежных каналов, логистики, создает трудности для работы российских компаний на зарубежных рынках, сообщает РИА Новости.