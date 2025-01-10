10 Января 2025
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Политика В России
Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Единый план: демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

В России демография, запрос на социальную справедливость, экологические и экономические вопросы указаны в числе вызовов, с которыми стране предстоит столкнуться в период до 2036 года.

Об этом следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который ранее утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Из документа следует, что "в силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться". Отмечается, что необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни.

При этом стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми; возрастет спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру, инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов.

Что касается здравоохранения, то будет необходимо обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами, наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом, говорится в плане.

"Экологические вызовы, как в глобальном масштабе, так и в национальном, включая потребность в эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не только собственно в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах", - говорится в документе.

В экономической сфере ключевыми остаются внешние вызовы. На фоне сохранения геополитической напряженности в мире замедляются темпы роста мировой экономики. "Для России основной канал воздействия – это возможное сокращение спроса на энергоносители и другие товары российского экспорта в мире в целом и в основных странах-потребителях", - говорится в едином плане.

Так, каждая волна усиления санкций, давления на внешнеэкономических партнеров России требует новой перестройки платежных каналов, логистики, создает трудности для работы российских компаний на зарубежных рынках, сообщает РИА Новости.

Теги: демография, экология, рождаемость, экономика


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