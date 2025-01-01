Человек, устроивший теракт в Новом Орлеане, въехал в США через мексиканскую границу

Человек, устроивший теракт в новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана (штат Луизиана), въехал в Соединенные Штаты через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс за два дня до происшедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

В результате наезда автомобиля на пешеходов на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит пострадали 35 человек. 10 погибли на месте. Преступник, устроивший стрельбу после наезда, был ликвидирован полицейскими. ФБР квалифицирует произошедшее как теракт.

Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя личность злоумышленника, его мотивы и обстоятельства въезда в страну. По данным телекомпании CNN, ведутся поиски возможных соучастников.