В Санкт-Петербурге задержали нетрезвого мужчину, запустившего фейерверк в толпе

В Санкт-Петербурге нетрезвого мужчину, запустившего фейерверк в толпе прохожих, задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

В Санкт-Петербурге запрещено использование пиротехнических изделий I–III классов опасности (в том числе, фейерверков и петард) в общественных местах, таких, как парки, скверы, стадионы, детские площадки, а также вблизи зданий и сооружений, где могут находиться люди.

Также введены ограничения по времени. Применять пиротехнику запрещено с 22.00 вечера до 8.00 утра. Исключение было сделано в новогоднюю ночь - с 23.00 до 04.00. Не допускается использование салютов и петард при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.