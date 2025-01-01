ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт. Такое заявление сделал президент США Джон Байден, сообщают РИА Новости.

Он заявил, что поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее выяснить, что произошло, и гарантировать, что никакой угрозы не осталось. Также действующий президент выразил соболезнования семьям погибших в инциденте.

Избранный президент США Дональд Трамп связал произошедшее с нелегальной иммиграцией преступников.

По официальным данным, в 1 января, в 03.00 по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибло и 35 пострадали - ранее сообщалось о 30 пострадавших. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали.