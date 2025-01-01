В ЗАТО Лесной из-за запущенного рядом фейерверка сгорела городская елка

В Лесном сгорела елка из-за запущенного рядом фейерверка. Видео инцидента опубликовала "Комсомольская Правда". Елка сгорела за считанные минуты.

Очевидцы говорят, что никто из людей во время пожара не пострадал, так как в момент возгорания людей непосредственно рядом с елкой не было. Но пожар напугал отдыхающих горожан.

Руководитель пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что вероятной причиной стало нарушение правил использования пиротехники. Мужчина, который пришел в парк с двумя детьми, мог поставить коробку с салютом на неровную поверхность, в безопасности не убедился. Коробка упала и заряды полетели не в воздух, а в сторону елки.

Сумма ущерба составила более 600 тыс. руб. Личность мужчины устанавливают.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.